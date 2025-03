Privacy onder de loep bij chatapps: Welke keuzes hebben we?

di 4 maart 2025

LEEUWARDEN - In een tijdperk waarin digitale communicatie een hoofdrol speelt in ons dagelijks leven, groeit de bezorgdheid over privacy bij het gebruik van de populaire berichtendiensten. WhatsApp, met wereldwijd meer dan twee miljard gebruikers, staat regelmatig onder vuur vanwege het privacybeleid en de banden met moederbedrijf Meta (voorheen Facebook).

Sinds de controversiële beleidswijziging in 2021, waarbij WhatsApp aankondigde meer gegevens te delen met Meta, zoeken steeds meer gebruikers naar alternatieven.

Privacy-vriendelijke alternatieven

Signal staat bekend als een van de meest privacy-gerichte berichtenapps. Deze dienst gebruikt end-to-end encryptie, verzamelt minimale gebruikersgegevens en is open-source, waardoor de code publiekelijk toegankelijk is voor controle. Signal verzamelt praktisch geen metadata over gebruikers, in tegenstelling tot commerciële platforms.

Telegram is een andere populaire keuze met meer dan 700 miljoen gebruikers. Hoewel het standaard minder privacybescherming biedt dan Signal (end-to-end encryptie is alleen beschikbaar in 'geheime chats'), trekt het gebruikers aan met zijn uitgebreide functies en gebruiksvriendelijkheid.

Een minder bekende maar groeiende optie is Element, gebaseerd op het open Matrix-protocol. Deze app biedt niet alleen end-to-end encryptie maar ook de mogelijkheid om je eigen server te hosten, waardoor gebruikers volledige controle hebben over hun gegevens.

Wat verzamelen deze apps?

WhatsApp verzamelt gegevens zoals telefoonnummers, profielinformatie, locatiegegevens (indien gedeeld), en metadata over wanneer en hoe vaak je de app gebruikt. Hoewel de berichtinhoud versleuteld is, kan Meta deze metadata gebruiken voor advertentiedoeleinden.

Signal verzamelt alleen je telefoonnummer en het tijdstip van je laatste verbinding met de service, zonder deze te koppelen aan je identiteit. De app slaat geen metadata op over met wie je communiceert of wanneer.

Telegram verzamelt contactinformatie en gebruiksgegevens, maar beweert deze informatie niet te delen met derden voor advertentiedoeleinden. Critici wijzen er echter op dat Telegram niet volledig open-source is en dat de standaard chats niet end-to-end versleuteld zijn.

Element verzamelt minimale gegevens en biedt gebruikers de optie om zelf te bepalen waar hun gesprekken worden opgeslagen door een eigen server te gebruiken.

