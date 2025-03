Herontwikkeling locatie De Trime van start

Opsterland di 4 maart 2025, 11:53 lokaal nieuws di 4 maart 2025, 11:53

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

BEETSTERZWAAG - Op het terrein van de voormalige basisschool De Trime (De Wissel) in Beetsterzwaag wordt binnenkort een vleermuizentoren gebouwd. De bouw van de toren markeert het begin van de realisatie van ongeveer 24 levensbestendige woningen op het terrein van de voormalige school.

Bouwen voor Opsterland

De gemeente Opsterland gaat tot 2035 1000 woningen realiseren. De gemeente is blij dat het project op het terrein van de oude basisschool nu van start kan gaan. Met de realisatie van circa 24 levensloopbestendige woningen wordt er weer een belangrijke stap gezet in de woningbouwopgave van de gemeente.

Wethouder Marcel van Opzeeland: "Wy meitsje wurk fan de realisaasje fan it hofke ynspirearre troch de plannen fan de wurkgroep Koningshof. Troch ferskate rjochtsaken hat de wenningbou op it terrein fan De Trime op him wachtsje litten. It finen fan in geskikte wenning is net altyd maklik. Dêrom makket de gemeente wurk fan de realisaasje fan wenningen foar alle doelgroepen, fan jong oant âld. De libbensrinbestindige wenningen oan De Wissel binne dêr ûnderdiel fan."

Bescherming van vleermuizen

De schoorsteen van de voormalige school herbergt een kraamverblijf voor vleermuizen. Om de vleermuizen een alternatief verblijf te kunnen bieden is er gekozen voor de bouw van de vleermuizentoren.

Wethouder Durk Durksz: "De toer is in duorsume oplossing foar de beskerming fan de flearmûzen en makket tagelyk wenningbou mooglik. Flearmûzen binne ek ynwenners fan Opsterlân en hawwe in wichtige rol yn it ekologysk systeem. It is moai om te sjen dat op dizze wize wenningbou en it fersterkjen fan bioferkaat hân yn hân giet."