Fietsster gewond bij ongeval in Friescheppalen

regionaal di 4 maart 2025, 09:10

FRIESCHEPALEN - Een fietsster is dinsdagochtend gewond geraakt bij een ongeval in Frieschepalen. Ze werd op de kruising met de Sluis en de Tolheksleane aangereden door een automobilist.

De politie en ambulance werden om 8.40 uur opgeroepen voor het ongeval.

De fietsster is ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel. Voor verder onderzoek is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis.

De automobilist die bij het ongeval betrokken was, was flink geschrokken. Op verzoek van omstanders is de man toen naar huis gereden om bij te komen (de man woont een paar huizen verderop). De politie is daar om een verklaring af te nemen van hem.

Mogelijk was de bestuurder verblind door de zon waardoor hij de fietser over het hoofd had gezien.

