Oudega viert mijlpalen: vernieuwd havengebied en start aanleg nieuw meer

regionaal ma 3 maart 2025, 19:40

OUDEGA - Het eerste deel van het project 'Oudega aan het water' is klaar en de aanleg van het nieuwe meer is gestart. Maandag vierden gemeente, provincie en waterschap samen met de dorpsbewoners deze mijlpalen op het vernieuwde dorpsplein.

Wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier, gedeputeerde Matthijs de Vries en dagelijks bestuurslid Gerben de Boer onthulden samen met voorzitter van dorpsbelang Martien Tolboom een selfiespot.

"We zijn blij dat Oudega zo mooi is geworden en is ingericht voor een levendige toekomst. Er hebben heel veel mensen samengewerkt om dit resultaat te bereiken. Van grondeigenaren die hun grond hebben verkocht tot dorpsgenoten die actief hebben meegedacht over de plannen. Een mooie samenwerking, met een mooi resultaat", vertelt wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier van gemeente Smallingerland.

"In 2012 hadden wij als provincie Fryslân en gemeente Smallingerland het budget beschikbaar om dit plan te maken", vertelt gedeputeerde Matthijs de Vries van provincie Fryslân. "Na jaren voorbereiding zijn de werkzaamheden eind 2021 begonnen. We zijn ook heel blij dat er de afgelopen jaren zo'n mooie samenwerking is ontstaan tussen de gemeente, provincie en Wetterskip Fryslân."

"Dit project laat zien dat je mooie resultaten bereikt als je ergens samen de schouders onder zet", zegt dagelijks bestuurslid Gerben de Boer van Wetterskip Fryslân. "Door de aanleg van het meer krijgt Fryslân meer ruimte voor waterberging in natte periodes. En het plan levert een verbeterde waterhuishouding op."

Havengebied klaar voor de toekomst

De zuivelfabriek De Hoop is in 2020 gesloopt. Op die plek staat nu een nieuw gebouw met tien woonappartementen en een bedrijfsruimte. Het plein voor het appartementengebouw is opnieuw ingericht, waardoor dat aansluit op de nieuwe haven. Het hele havengebied in Oudega is opgeknapt.

Er is 4,5 hectare water gerealiseerd, de haven is opnieuw ingericht, er is ruimte gemaakt voor vijf nieuwe woonarken, twee recreatiearken, een eiland met zwemstrand, een camperterrein en ruimte voor een horecagelegenheid en zes huisjes voor verhuur.

Aanleg nieuw meer gestart

Aan de zuidkant van Oudega komt een nieuw meer van ongeveer 45 hectare. Dit nieuwe meer maakt de verbinding met het dorp en biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om zeilwedstrijden te organiseren binnen de gemeente Smallingerland.

Voor het nieuwe meer is een ontwerp gemaakt met in en om het meer eilanden, aanlegplekken, een fiets- en wandelroute, een hondenstrand, een trailerhelling en een uitkijkpunt. Najaar 2024 begon aannemer De Waard Grondverzet met de werkzaamheden. De verwachting is dat dit project drie jaar gaat duren.