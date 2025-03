Gewonde (79) bij ernstig ongeval op N381; drie aanhoudingen

regionaal ma 3 maart 2025, 14:32

DONKERBROEK - Bij een ongeval op de N381 maandag is een 79-jarige man uit Donkerbroek ernstig gewond geraakt. Twee voertuigen kwamen rond 13.00 uur met elkaar in botsing. De hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse.

Eén van de twee voertuigen eindigde tegen de vangrail. Een auto die op de andere rijbaan reed was gestopt om eerste hulp te verlenen. Dit voertuig werd over het hoofd gezien door twee andere automobilisten die op dit voertuig zijn gebotst.

In één van de auto's die bij het eerste ongeval waren betrokken zat ook een hond. Deze is door de klap door het raam gevlogen. Inmiddels is het beestje in veiligheid gebracht door de hulpdiensten.

Drie aanhoudingen

De politie doet ook onderzoek naar een mogelijk conflict bij de N381 dat vlak voor het ongeval plaatsvond. Drie personen zijn aangehouden. Zij worden verhoord over hun betrokkenheid bij het conflict dan wel het ongeval.

De weg was vanwege het ongeval volledig afgesloten tussen Donkerbroek en Oosterwolde.

