Tineke Schokker-Strampel wordt waarnemend burgemeester van Tytsjerksteradiel

regionaal ma 3 maart 2025, 13:43

BURGUM - Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft maandag op het provinciehuis in Leeuwarden Tineke Schokker-Strampel beëdigd als waarnemend burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel. Ze is tijdelijk opvolger van burgemeester Jeroen Gebben die, sinds 1 maart, directeur is van de Veiligheidsregio Fryslân en algemeen commandant van Brandweer Fryslân.

Mevrouw Schokker-Strampel begint op 4 maart en blijft aan tot de benoeming van een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester van Tytsjerksteradiel. Die benoeming vindt naar verwachting begin volgend jaar plaats.



Commissaris van de Koning de heer Brok en de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel hebben afgesproken dat er een waarnemer zou komen tot de komst van een Kroonbenoemde burgemeester.

De gemeenteraad heeft aan de commissaris wensen kenbaar kunnen maken waaraan de waarnemer behoorde te voldoen. De raad gaat nu aan de slag met een profielschets voor een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester. De wervingsprocedure start nadat de raad de profielschets heeft vastgesteld.

Tineke Schokker-Strampel (CDA) woont in Eastermar. Ze was eerder burgemeester van Vlieland (2015 – 2021), gedeputeerde (2007 – 2015) en lid van Provinciale Staten in Fryslân (2003 – 2007).