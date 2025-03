Scooterrijder (23) aangehouden na positieve drugstest

lokaal nieuws ma 3 maart 2025, 12:34

LEEUWARDEN - De politie heeft zondagavond een 23-jarige man aangehouden die onder invloed van drugs op een scooter reed. De man werd rond 21.10 uur gecontroleerd in de omgeving van Bij de Put in Leeuwarden.

Bij een speekseltest bleek de bestuurder, woonachtig in de gemeente Noardeast-Fryslân. positief te testen op THC, de werkzame stof in cannabis. Na zijn aanhouding is de man overgebracht naar het politiebureau, waar bloed is afgenomen voor nader onderzoek.

De Leeuwarder politie heeft proces-verbaal opgemaakt tegen de 23-jarige man. Daarnaast heeft hij een rijverbod van 24 uur opgelegd gekregen.