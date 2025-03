Degelijke overwinning van VV Kollum op RWF

sportnieuws ma 3 maart 2025, 12:20

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

KOLLUM - Het waren heerlijke voetbalomstandigheden op zaterdag 1 maart 2025 op sportpark Baensein in Kollum. De spelers van de week Julian van der Heide en Milan van Diemen Arbeiter hadden er zin in en deden actief mee in de voorbereiding op de wedstrijd. Tijdens de warming-up lieten ze al weten dat er vandaag gewonnen zou worden en dat zij het goede voorbeeld wel zouden geven bij de aftrap. Scheidsrechter Meulenbelt floot af en de beide vrienden passeerden keurig overspelend de defensie van RWF. Met een vlammend schot werd de keeper gepasseerd en kon er voor de eerste keer worden gejuicht voor vv Kollum deze middag.

Al snel in de eerste helft werd duidelijk wie vandaag de lakens zou uitdelen op het veld. Al in de 4e minuut zette Olke de Wit via een steekbal Daan Adrichem alleen voor de keeper, maar zijn schot ging net naast. In de 7e minuut mocht Thieme Brandsma aanleggen voor een vrije trap op ongeveer 18 meter van de goal. En met een prachtige curve wist hij de bal onhoudbaar voor de keeper in het kruis te schieten. De snelle en verdiende voorsprong was daar en dat zorgde voor ontspanning bij de trainersstaf op de bank.

Eindelijk beloonden de Kollumers zichzelf door prima voetbal ook te vertalen in kansen en doelpunten. Vv Kollum was heer en meester op het veld en er hingen duidelijk meer goals in de lucht. In de 18e minuut mocht RWF niet klagen toen de scheidsrechter geen penalty wilde geven voor het feit dat Olke de Wit werd vastgehouden binnen de 16 meter en daardoor de bal niet in het netje kon schieten. Maar in de 21e minuut viel de onvermijdelijke 2-0 na een mooie aanval.

Romke Bos strooide weer met één van zijn mooie cross-passes en Daan Adrichem wist daar wel raad mee. Vanaf de rechterkant gaf hij de aanval een prima vervolg door Jan Postmus goed in te spelen en vervolgens snel door te bewegen. Jan Postmus legde de bal vervolgens keurig neer voor Daan en had daarmee een groot aandeel in de goal die Daan Adrichem vervolgens maakte. Vv Kollum bleef goed voetballen en had ook kansen om de score uit te breiden. Een harde kopbal van Romke Bos na een corner had in de 26e minuut een beter lot verdiend en in de 30e minuut had Pieter Voersma net iets teveel tijd nodig om uit te halen na een prachtige snelle aanval vanuit een omschakelmoment.

Maar in de 42e minuut was het dan toch weer Olke de Wit die alert was en een fout achterin bij RWF keihard afstrafte. Olke veroverde de bal, speelde beheerst een mannetje uit, zette de keeper op het verkeerde been en schoot de bal vervolgens heerlijk tegen de touwen. Met deze 3-0 stand werd er gerust.

In de tweede helft kon Luca Kempenaar na een tijdje blessureleed zijn opwachting weer maken. Hij verving aanvoerder Johan Schat die uit voorzorg gewisseld werd. In de 49e minuut had vv Kollum eigenlijk op 4-0 moeten komen toen Olke na goed hoog druk zetten van de oranjehemden er zomaar helemaal doorheen was en 1 op 1 stond met de keeper van RWF. Het schot was iets te gehaast waardoor de keeper kon redden. Na dit moment bloedde de wedstrijd eigenlijk dood. Vv Kollum bleef de bovenliggende ploeg, maar de kansen bleven beperkt tot enkele corners. Met enkele wissels probeerde het trainersduo Mulder-de Vries weer wat nieuw leven in de westrijd te blazen.

Randy van Malsen kwam voor Olke de Wit en Sil Koster verving Daan Adrichem. Rond de 80e minuut liet onze keeper Marcel Kempenaar, die tot dan nog weinig te doen had gehad, weer even zien hoe belangrijk hij is. In een 1 op 1 sutuatie kwam hij als winnaar uit de bus en even later sloeg hij een vrije trap van RWF geweldig uit de goal.

Dit was het sein voor de Kollumer staf om Patrick Holwerda in te laten vallen en om Jan Stellema zijn debuut voor vv Kollum 1 te laten maken. Een mooi moment voor de talentvolle jeugdspeler die via het 2e elftal inmiddels op de deur klopt bij de hoofdmacht.

Het bleef bij 3-0 en daarmee konden 3 punten worden bijgeschreven en drie winnaars van het minutenspel blij gemaakt worden. Volgende week een belangrijke uitwedstrijd tegen vv Eastermar. Deze ploeg staat onderaan en zal keihard knokken voor de punten.