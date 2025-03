Bouwrijp maken kavels De Bosk in FeanwÃ¢lden van start

Bouwrijp maken kavels De Bosk in Feanwâlden van start

Dantumadiel ma 3 maart 2025, 10:15 lokaal nieuws ma 3 maart 2025, 10:15

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

FEANWALDEN - In Feanwâlden is gestart met fase 2 van het nieuwbouwproject De Bosk. Aannemer Witteveen uit Surhuisterveen is begonnen met het bouwrijp maken van de kavels. Als dit klaar is kunnen de eerste woningen gebouwd worden.

Ruimte voor verschillende woonwensen

Aan de rand van Feanwâlden komen 33 nieuwe woningen. Het nieuwbouwplan biedt ruimte voor verschillende typen woningen. Het bestaat uit een mix van rijtjeshuizen, twee-onder-één-kap woningen en vrije kavels. In februari was de verloting van kavels. Er zijn nog enkele bouwkavels beschikbaar.

"We creëren een aantrekkelijke woonwijk met ruimte voor verschillende woonwensen. Het is mooi om te zien dat de belangstelling groot is en dat we nu echt van start kunnen. Dit is een belangrijke stap voor de woningbouw in Feanwâlden," aldus wethouder Gerben Wiersma.

Planning werkzaamheden

De verwachting is dat het gebied in juni 2025 bouwrijp wordt opgeleverd. Dan zijn de wegen aangelegd en is de riolering tot aan de erfgrenzen van de kavels gereed. Vanaf dat moment kunnen de kopers starten met de bouw van hun woning.

Voor meer informatie over het project kijk op www.dantumadiel.frl/nieuwbouwplan-de-bosk