Zaalvoetbaldames Libertas doet goede zaken tegen Den Haag

Jouke Dantuma zo 2 maart 2025, 12:29 sportnieuws zo 2 maart 2025, 12:29

DAMWALD - Libertas hervatte na een lange winterstop de competitie eredivisie futsal in een thuiswedstrijd tegen ZVV DenHaag Den Haag. Omdat de helft van het aantal punten wordt meegenomen naar het vervolg van de competitie, begon Libertas met een minimale voorsprong van één punt aan deze wedstrijd.

De inzet was dan ook de koppositie in de B-poule, die recht geeft op een plek in de kwartfinales van de strijd om het landskampioenschap. Daarin wacht de nummer drie van poule A als volgende tegenstander. Zowel Den Haag als Libertas hadden een flinke ziekenboeg.

In een spectaculaire eerste helft nam Libertas twee keer de leiding door doelpunten van Silke van der Wal, waarvan eentje nog van richting werd veranderd door Danique van LIngen. Door geklungel in de verdediging wist Den Haag door doelpunten van Larissa Boerenstam en Celine van Toorn twee keer de stand gelijk te trekken.

De tweede helft was hetzelfde laken het pak. Beide teams grossierden in kansen en het was voor het publiek smullen geblazen. Met name Silke van der Wal was deze avond niet te stuiten. Zij stond aan de basis van de 3-2 van Jildou Koning en scoorde zelf de 4-2. Danique van Lingen (Den Haag) bracht met een doelpunt de spanning terug in de wedstrijd: 3-4. Het bleef tot de laatste seconde spannend, maar Libertas wist o.a. door uitstekend keeperswerk van Laura Hummel de zege over de streep te trekken.

Volgende week staat de uitwedstrijd tegen Exstudiantes Zwolle op programma. Dit team won met 6-2 van Middelburg.