Harkema-Opeinde buigt opnieuw het hoofd voor ONT

Klaas Dijkstra zo 2 maart 2025, 12:27 sportnieuws zo 2 maart 2025, 12:27

HARKEMA - Harkema-Opeinde is er niet in geslaagd om koploper ONT beentje te lichten. Op eigen veld dolven de groengelen zaterdagmiddag met 0-2 het onderspit. Geen moment hing er een stunt in de lucht. Zelfs op een mindere dag bleek ONT in staat om tamelijk eenvoudig de punten over de streep te trekken. Het kon het zich zelfs veroorloven om een handvol aardige kansen om zeep te helpen. Harkema daarentegen wist in aanvallend opzicht weinig potten te breken. Slechts één aardige mogelijkheid was de opbrengst van negentig weinig onderhoudende minuten.

Die ene kans krijgt gestalte in de tiende minuut. Ids van der Ploeg is het dan die op de rand van het strafschopgebied een vrije schietkans krijgt op aangeven van Twan Polder. Van der Ploeg schiet goed tegendraads in, maar ziet het leder langs de voor Harkema verkeerde kant van de paal verdwijnen. De brilstand is op dat moment reeds van het scorebord af.

Een minuut eerder heeft ONT de leiding genomen. Harkema-goalie Martin Alma is kansloos als een inzet van Marten Folkersma van richting wordt veranderd en in de andere hoek caramboleert. De voorsprong van de bezoekers komt, behoudens het moment direct daarna nauwelijks in gevaar.

Harkema-Opeinde lijkt onder de indruk van de tegenstander en toont niet de gezonde agressie waarmee het eerder dit seizoen zo vaak succes had. De 0-2 die valt vlak voor er een halfuur is gespeeld valt kan indirect hieraan toe worden geschreven. Freerk Veenstra krijgt – met toch een redelijk aantal verdedigers om zich heen - de mogelijkheid om zijn rush met een listig puntertje af te sluiten. Via de binnenkant van de paal stuitert het speeltuig over de doellijn.

Na de pauze wordt er aan Harkemaster zijde met meer overtuiging gewerkt om het de tegenstander lastig te maken, al moet keeper Martin Alma meteen nadat het tweede bedrijf uiteen is gezet handelend optreden als zijn doel wordt bestookt door een snoeiharde uithaal van topschutter Janco van der Veen. Alma zal er ook grotendeels verantwoordelijk voor zijn dat de ruststand tevens de eindstand wordt.

Met een aantal uitstekende reacties – waarbij het aluminium eenmaal redding brengt bij een loeier van een teamgenoot - etaleert de Harkemaster nummer 1 wederom de uitstekende vorm waarin hij al een hele tijd verkeert. Omdat de thuisploeg aanvallend geen vuist kan maken en het kunstgras gewend zijnde ONT regelmatig met het veld overhoop ligt, kabbelt de grotendeels rommelig verlopende wedstrijd rustig naar zijn einde. Rond de klok van half vijf vindt de foutloos leidende en over drie wedstrijden afscheid nemende arbiter Sarah Brinkkemper het welletjes.

De verliespartij van dit weekeinde is er voor Harkema-Opeinde niet eentje om overstuur van te raken. "De Heide" draait in klasse 4C een uitstekend seizoen, maar ONT is een tegenstander van een andere orde. Volgende week is er een nieuwe ronde met nieuwe kansen. In de Friese hoofdstad wacht dan in Lions dan opnieuw een hoogvlieger. Een zware opgave derhalve, maar zeker geen onmogelijke!