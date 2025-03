Buitenpost kan omhoog kijken na overwinning op Velocitas

zo 2 maart 2025

BUITENPOST - Na een onderbreking van drie weken kwam Buitenpost zaterdag weer in actie. Thuisploeg Velocitas 1897 kon zich kronen tot periodekampioen, maar daar staken de Blauwkes een stokje voor. Roan van der Weij scoorde voor Buitenpost en Velocitas tikte zelf een voorzet van Youri Sletering binnen: het werd 0-2.

"De vele Buitenpost-supporters in Groningen hebben geen goede wedstrijd gezien, maar het is heel fijn dat we weer gewonnen hebben", zegt Buitenpost-trainer Kevin Waalderbos. "We begonnen met een goede counter. Daarna greep Velocitas het initiatief." Kevin van der Meulen stond goed te keepen en kreeg hulp van het houtwerk om de thuisploeg van scoren te houden.

Opsteker

Op slag van rust wordt een strakke voorzet van linksback Youri Sletering door een Velocitas-verdediger ongelukkig binnengetikt. "Heel lekker, een opsteker vlak voor rust. We hebben tegen elkaar gezegd dat we niets te klagen hadden over de tussenstand. In de tweede helft gaven we minder weg, maar waren we aan de bal nog steeds niet goed", zegt Waalderbos.

In het tweede bedrijf zijn er kansen over en weer. Vooral Gerbrand Waaksma en Roan van der Weij laten zich gelden voor het doel van Velocitas. Vlak voor tijd gooit Van der Weij de wedstrijd in het slot na doorkoppen van Waaksma. Met een verdediger op de hielen blijft de spits kalm en rondt keurig af.

Ook noemenswaardig: Rolf Dijk en David Albert Villalta – die in de thuiswedstrijd tegen Velocitas beiden scoorden – maakten hun rentree na blessureleed.

"Het was geen goede wedstrijd, maar toch staat er een degelijke 0-2 overwinning op het scorebord. We kunnen naar boven blijven kijken. Volgende week komt Stiens naar Buitenpost. We weten nog van voor de winterstop dat dat een lastige tegenstander is", zegt Waalderbos.

Buitenpost staat vierde, met drie punten achterstand op Be Quick 1887 en vier op Broekster Boys. Koploper PKC'83 heeft een voorsprong van zeven punten.

Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen (C), Wim de Vries, Bernd Douma, Ron Janzen, Youri Sletering, Willem de Boer, Noureddine Boutzamar (Edwin Schaafsma), David Kazimier, Rik Weening (Joran Olijve), Roan van der Weij (David Albert Villalta), Gerbrand Waaksma (Rolf Dijk)

Gele kaart: Willem de Boer

Scoreverloop: 0-1 (e.d. Velocitas), 0-2 (Roan van der Weij)