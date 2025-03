Anjum-Lions, het venijn zat weer in de staart van de wedstrijd

zo 2 maart 2025

EANJUM - De statistieken van de laatste wedstrijden voor de minibreak van twee weken: Anjum verloor de laatste drie wedstrijden, terwijl de gasten uit Leeuwarden niet blij waren met de verplichte pauze. Drie overwinningen op rij konden immers bijgeschreven worden.

De Lions staan op een keurige derde plek in de vierde klas C, terwijl de Anjumers op plaats tien bivakkeren. Drie punten bijschrijven ,daar was het zaterdagmiddag om te doen voor beide elftallen.

De geschiedenis herhaalt zich.

Anjum tegen de Lions was de terugwedstrijd van zaterdag 5 oktober j.l. Een open wedstrijd destijds, waarin Anjum een 1-3 achterstand in de slotfase gedeeltelijk wist weg te werken. De eindstand van 3-3 was het resultaat wat toen de boeken inging.

Zaterdagmiddag op een zonovergoten Kolkenfjild zagen de maar liefst en welgeteld 241 toeschouwers andermaal een open wedstrijd. Nee, het was niet goed, maar er was volop strijd. Met kansen over en weer. Ook zaterdagmiddag kwamen de withemden op achterstand. Maar ook deze 0-1 achterstand werd uiteindelijk teniet gedaan. Halverwege de tweede helft viel de gelijkmaker. In de ultieme slotfase scoorden de Anjumers twee keer op een rij en bogen de tussenstand van 1-1 om in een 3-1 overwinning.

Handen vol

Na een kleine tien minuten op de wedstrijdklok leek Anjum te scoren. Gerwin Dijkstra legde de bal haarfijn op de kruin van Wiebe Wessel Bos. Zijn kopbal was keeper Justin Rinsma te machtig. Gelukkig voor de Lions goalie kwam de assistent en de scheidsrechter hem te hulp: buitenspel en dus geen score.

Al snel bleek dat de Anjum verdediging het lastig zou krijgen deze middag. In Mostafa El Marini hadden de hoofdstedelingen een behendige en levensgevaarlijke voorhoedespeler.

Tel daarbij de altijd en overal scorende spits Ashley Birkenholz en je weet dat je als verdediging een lastige middag krijgt. Maar de Anjum verdedigers , Wiebe Wessel Bos, Bert Zijlstra en in het tweede bedrijf Jacco van Omme wisten de beide plaaggeesten de Lions goed partij te geven. Echter eenmaal viel er geen passend antwoord te geven. Het was direct Ashley Birkenholz die het Anjumer doel wist te vinden. Even daarvoor waren de Kolkenfjildbewoners al met de schrik vrij gekomen op het moment dat een enorme uithaal van Derek Straathof uiteen spatte op de deklat boven de Anjum keeper van Dijk.

Rommelig

Het eerste deel van de tweede helft zagen de toeschouwers eenzelfde wedstrijdbeeld. Veel strijd, maar het voetbal werd er niet beter op. Meer spannend dan fraai dus. Douwe Dijkstra probeerde van afstand keeper Rinsma te verrassen. Het antwoord van de goalie was voldoende. Aan de andere kant van het veld werd een kopbal van Joni Gregoria van de doellijn gekopt.

Lang bleef de 0-1 tussenstand op het scorebord staan. Pas halverwege het tweede bedrijf viel er een wijziging te noteren. Johan Boersma werd onreglementair gestuit binnen de beruchte lijnen van het zestienmeter gebied. De terecht gegeven penalty werd door aanvoerder Gerwin Dijkstra verzilverd, hoewel keeper Rinsma dichtbij een heldenrol was.

Heldenrol.

Die heldenrol was er vervolgens wel weggelegd voor de Anjum keeper Lieuwe van Dijk. Met enkele katachtige reacties hield hij de Anjumers in de wedstrijd. Met name het uit de kruising tikken van een rake kopbal van Joni Gregoria sprak tot de verbeelding. Het waren achteraf beslissende reddingen geweest.

Dying seconds.

De cijfertjes op het scorebord tikten ondertussen de 89 minuten aan. De goed ingevallen Sjoerd Sonnema liet op dat moment een haarfijne voorzet van zijn voet vertrekken. Keeper Rinsma beoordeelde de trap op een onjuiste wijze. Het was voor Anjums topscoorder Johan Boersma vervolgens een koud kunstje om de bal in het verlaten doel te koppen. Dolle vreugde aan de kant van de thuisclub.

Deze vreugde werd letterlijk in het slotsignaal van de rustig en prima leidende scheidsrechter Sjoerd Westra verhoogd. Waar Lions nogmaals stuitte op de vuisten van keeper Lieuwe van Dijk, daar wist Anjum via het trio Sjoerd Sonnema, Johan Boersma en Rikus van der Meulen de feestvreugde te vergroten. Met een individuele actie stuurde Rikus van der Meulen keeper Rinsma het bos in en doelpuntte vanaf de achterlijn de 3-1 binnen. Het was direct de laatste balomwenteling van deze sportieve strijd.

Conclusie.

Een meer dan welkome overwinning voor het team van Tinus Huisma en Klaas Zijlstra. Maar het blijft spannend, waarschijnlijk tot de laatste wedstrijd, in de strijd om de bovenste plaatsen van het rechterrijtje van de vierde klas C.

De komende twee weken staan er twee uitwedstrijden op het programma voor de Anjumers. Zaterdag staat de derby tegen Dokkum op het programma. Een week later volgt de uitwedstrijd tegen V en V'68. Beide wedstrijden beginnen om 14.30 uur.