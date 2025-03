Opnieuw uitslaande brand in voormalige school de Saffier

DRACHTEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag is de brandweer opgeroepen voor een uitslaande brand in het leegstaande pand van de voormalige school de Saffier aan de Klokhuislaan in Drachten. De melding kwam om 05.08 uur binnen.

Bij aankomst van de eerste brandweerploeg sloegen de vlammen al uit het dak van het gebouw. Vanwege de omvang van de brand werd er opgeschaald naar 'grote brand', waarna brandweerkorpsen uit Drachten, Ureterp, Beetsterzwaag en Gorredijk werden ingeschakeld om de brand te bestrijden.

Om toegang te krijgen tot de brandhaard werden verschillende deuren geforceerd. Ook werd er een gat in het dak gezaagd. Door snel optreden kon erger worden voorkomen. De brand is snel onder controle gebracht, maar de oorzaak van het vuur is momenteel nog onbekend.

Tweede brand in korte tijd

Dit is niet de eerste keer dat er brand uitbrak in het gebouw; op 10 februari jl. woedde er eveneens een uitslaande brand, waarbij ook toen meerdere korpsen werden ingezet.

