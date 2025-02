Leeuwarder veroordeeld voor verzet tegen politie in trein

regionaal vr 28 februari 2025, 15:30

LEEUWARDEN - Een 18-jarige Leeuwarder die in september vorig jaar samen met twee anderen vernielingen pleegde in de trein van Hurdegaryp naar Leeuwarden, is vrijdag wegens verzet tegen de politie veroordeeld tot een werkstraf.

Steentjes op het spoor gelegd

Het groepje had eerst al op het perron tegen de langsrijdende sneltrein gebonkt en steentjes op het spoor gelegd, waarna ze in de trein glas in het toilet hadden gegooid en een lifehammer hadden weggepakt. De machinist had de politie gealarmeerd. Op station Camminghaburen wilde de politie het drietal inrekenen.

"Een beetje in de rondte" getrapt

De Leeuwarder verzette zich. Hij trapte een agent in de buik en schold de politieman uit voor 'kankerlijer'. Volgens hem had hij "een beetje in de rondte" getrapt toen hij door zeven agenten werd besprongen. Hij en zijn vrienden hadden gedronken, ze kwamen van een feestje.

Slachtoffer werd tegen het hoofd getrapt

Ruim een week eerder was hij betrokken bij de mishandeling van een jongen op de Emmakade in Leeuwarden. Het slachtoffer zou onder meer tegen het hoofd zijn getrapt. De Leeuwarder zei dat hij een klap en een trap had uitgedeeld, het kopschoppen ontkende hij. De rechter sprak hem daarvan vrij, maar vond wel dat hij, door deel uit te maken van de groep, zich schuldig had gemaakt aan openlijke geweldpleging.

Rekening met persoonlijke omstandigheden

De rechter hield rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Op voorstel van de reclassering werd het jeugdrecht toegepast. De Leeuwarder werd veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur waarvan 60 uur voorwaardelijk. Hij komt onder toezicht van de reclassering en hij moet een eerder voorwaardelijk opgelegde werkstraf van 30 uur alsnog uitvoeren.