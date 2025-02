'Stroomkabel komt toch onder Schiermonnikoog'

regionaal vr 28 februari 2025, 13:48

SCHIERMONNIKOOG - Minister Sophie Hermans heeft besloten dat de stroomkabel van windparken op zee onder Schiermonnikoog door moet lopen. Het besluit is nog niet definitief, het betreft een voorkeurstracé.

Een tunnel aanleggen is geen goed alternatief omdat de aanleg te lang gaat duren. Die zou pas in 2036 klaar zijn, terwijl de windparken al in 2033 stroom moeten gaan leveren.

Het Noorden wilde liever een andere route, via een tunnel of door een vaargeul. Maar voor de vaargeul geeft Duitsland geen toestemming. Ook de aanleg hiervan zou te lang duren.

Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog is het niet eens met deze beslissing. Ze is zwaar teleurgesteld. Mensen kunnen nog bezwaar maken tegen het plan. In juni wordt de definitieve beslissing genomen.