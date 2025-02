Bestuurder van BMW weg na ongeval

do 27 februari 2025, 22:55

BURDAARD - De bestuurder van een BMW is donderdagavond met zijn voertuig in een sloot belandt. De automobilist raakte door nog onbekende oorzaak van de weg. Daarna is het voertuig tegen een boom gebotst en vervolgens dus het water in.

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen ontbrak van de bestuurder ieder spoor.

Het ongeval gebeurde op de Steenendamsterweg. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Een berger is ter plaatse gekomen om de BMW uit de sloot te vissen.

