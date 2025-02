Jongen (13) uit Drachten korte tijd vermist

regionaal do 27 februari 2025, 22:40

DRACHTEN - Een 13-jarige jongen uit Drachten was donderdag vermist. Hij is voor het laatst gezien rond 17.30 uur in de wijk De Wiken. Daarna was hij vertrokken.

Even voor 21.00 uur ging er ook een Burgernet melding uit voor mensen om mee te zoeken naar de vermiste jongen. Dat leverde eerst nog niks op.

SAR Nederland is donderdagavond in de wijk gaan zoeken. Uiteindelijk werd met behulp van een speurhond een geur tot en met een bushalte gevolgd.

De jongen bleek op de bus te zijn gestapt. Uiteindelijk is hij even na 1.00 uur in goede gezondheid aangetroffen.