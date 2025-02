Uitslaande woningbrand in Dokkum

do 27 februari 2025, 18:41

DOKKUM - De brandweer is donderdag gealarmeerd voor een uitslaande brand in een woning aan de Wortelhaven in Dokkum. De eerste melding kwam om 18.30 uur binnen bij de meldkamer, waarna meerdere eenheden ter plaatse zijn gestuurd.

Gezien de ernst van de situatie is opgeschaald naar 'grote brand', wat betekent dat extra materieel en mankracht is ingezet om de brand te bestrijden. Naast de Dokkumer brandweer is ook de brandweer van Damwâld en Ternaard ter plaatse gekomen om de brand te bestrijden.

De eerste brandweerlieden zijn momenteel ter plaatse om de brand onder controle te krijgen. Bij aankomst stond het huis in vuur en vlam. De brand was uitslaand aan zowel de voor- als achterzijde. In de bovenstaande video van Greetje van de Velde is het goed te zien.

Gewonde bij brand

Eén persoon is opgevangen door een ter plaatse gekomen ambulance. Deze persoon had rook ingeademd.

Sein: brand meester

De brandweer liet omstreeks 19.00 uur weten dat de brand geblust is. Om 19.10 uur kon de brandweer het sein 'brand meester' gevonden. De brand beperkte zich tot 1 woning. De naastgelegen huizen liepen lichte rookschade op.

