Automobilist raakt van weg en eindigt in weiland

regionaal do 27 februari 2025, 17:58

OOSTERWOLDE - Een automobilist is donderdagmiddag met zijn auto van de weg geraakt en tot stilstand gekomen in een weiland. Het ongeval gebeurde op de N919-Weper bij Oosterwolde. De hulpdiensten werden met spoed opgeroepen.

Eenmaal ter plaatse bleek een automobilist van een personenauto nog door onbekende reden het macht over het stuur te zijn verloren. De automobilist vloog met zijn auto over de kop, belandde in een sloot en kwam vervolgens in de weiland tot stilstand.

De ter plaatse gekomen ambulancepersoneel hebben de automobilist ter plaatse gecontroleerd en vervolgens voor verdere behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is ook naar het ziekenhuis gereden voor een bloedproef. Mogelijk reed de bestuurder onder invloed.

Het verkeer ondervond geen hinder van de aanrijding. Een bergingsbedrijf is ter plaatse gekomen en heeft het voertuig geborgen.

