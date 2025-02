Wethouders openen vernieuwde Milieustraat bij DamwÃ¢ld

Wethouders openen vernieuwde Milieustraat bij Damwâld

regionaal do 27 februari 2025, 15:40

DAMWALD - De vernieuwde Milieustraat bij Damwâld is donderdag officieel heropend. Wethouders Gerben Wiersma (Dantumadiel) en Hanneke Jouta (Noardeast-Fryslân) arriveerden samen per auto om de nieuwe zelfbedieningszuil officieel in gebruik te nemen.

De zelfbedieningszuil is een belangrijke toevoeging aan de vernieuwde Milieustraat. Bezoekers kunnen zich nu eenvoudig aanmelden, aangeven welk afval ze komen brengen en direct betalen. Dit zorgt voor een efficiëntere afhandeling en een snelle doorstroming op het terrein.

Naast de zelfbedieningszuil zijn er diverse andere verbeteringen doorgevoerd. Zo is er een nieuwe inrit aangelegd waardoor er minder auto's op de doorgaande weg hoeven te wachten. Ook is er een gescheiden inrit voor snoeiafval en andere afvalstromen gerealiseerd.

Doordat er geen kruisend verkeer meer is tussen bezoekers en vrachtwagens, is de Milieustraat bovendien veiliger geworden. Meinard Kuipers, directeur Inzameling & Reiniging bij Omrin, was eveneens aanwezig bij de opening.

Dankzij de zelfbedieningszuil is er een extra medewerker beschikbaar om bezoekers te adviseren bij het sorteren van hun afval. De andere vernieuwingen omvatten verder een uitbreiding van het aantal opstelplekken aan het bordes en een nieuw depot voor Klein Chemisch Afval (KCA), wat zorgt voor meer ruimte en betere service voor bezoekers.

