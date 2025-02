Onderzoek naar 'tiny houses' in DamwÃ¢ld en De Westereen

Onderzoek naar 'tiny houses' in Damwâld en De Westereen

regionaal do 27 februari 2025, 11:00

DAMWALD - De gemeente Dantumadiel werkt aan plannen om 'kleine woningen' mogelijk te maken op twee locaties: de Dammeloane in Damwâld en de Keimpe Sikkemawei in De Westereen. Om te onderzoeken of deze locaties geschikt zijn, wordt een voorbereidingskrediet van 60.000 euro gevraagd aan de gemeenteraad.

Het onderzoek maakt deel uit van het initiatief 'Lyts Wenjen Dantumadiel'.

'Tiny Houses oplossing'

Dantumadiel wil alternatieve woonvormen, zoals tiny houses en bemeten woningen, mogelijk maken. Zo ontstaat er meer betaalbare woonruimte voor starters, ouderen, mensen met een kleine portemonnee en mensen met specifieke woonwensen.

Met 'Lyts Wenjen Dantumadiel' speelt de gemeente in op de groeiende vraag naar flexibele en duurzame woningen. Wethouder Gerben Wiersma is blij met deze ontwikkeling: 'De ôfrûne tiid ha ús minsken hjir hurd oan wurke. Hjirmei kinne wy oan de fraach nei betelbere wenningen foldwaan'.

Onderzoek en voorbereidingen

Vorig jaar heeft de gemeente onderzocht hoe groot de behoefte is aan kleine woningen onder inwoners, onder andere met een vragenlijst. Ook zijn verschillende locaties beoordeeld op geschiktheid. De locaties in Damwâld en De Westereen kwamen als meest kansrijk naar voren. Met het voorbereidingskrediet worden verdere onderzoeken gedaan naar de ruimtelijke en financiële haalbaarheid. Dit is nodig om te bepalen of de locaties daadwerkelijk ontwikkeld kunnen worden.

Betrokkenheid 'mienskip'

Als de gemeenteraad instemt, gaat de gemeente in gesprek met omwonenden van de kansrijke locaties. Er komt een informatieavond voor inwoners om de plannen toe te lichten en ideeën op te halen.