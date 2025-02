Onduidelijkheid blijft over verschil in sluitingstermijnen drugspanden

regionaal do 27 februari 2025, 10:55

DOKKUM - Het blijft tot op heden onduidelijk waarom burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân verschillende sluitingstermijnen hanteert voor drugspanden. Kramer gaf deze week antwoord op vragen van raadslid S.J. Vogelzang (Liberaal Noardeast-Fryslân). Echte duidelijkheid over de specifieke redenen blijft uit.

Verschil Dokkum en Aldwâld onbeantwoord

Hoewel de burgemeester in algemene termen uitlegt hoe sluitingstermijnen worden bepaald, geeft hij geen specifieke verklaring voor het opmerkelijke verschil tussen de sluitingsduur in Dokkum (zes maanden) en Aldwâld (twaalf maanden).

In Dokkum werd een voormalig Chinees restaurant na de ontdekking van een drugslab voor een half jaar gesloten, terwijl in Aldwâld het gehele terrein inclusief een paintballcentrum na het aantreffen van een cocaïnewasserij voor een vol jaar op slot ging.

Algemene criteria

Kramer verwijst in zijn antwoord naar de gemeentelijke beleidsregel waarin onderscheid wordt gemaakt tussen soorten aangetroffen middelen (soft- en harddrugs) en tussen verschillende soorten panden. "De duur van de sluiting wordt bepaald op basis van de bestuurlijke rapportage die door de politie of gemeentelijke boa's wordt verstuurd aan de burgemeester," schrijft hij.

Maar waarom deze criteria in de specifieke gevallen van Dokkum en Aldwâld tot zo'n verschillend resultaat hebben geleid, blijft enigszins onduidelijk. Was de cocaïnewasserij in Aldwâld ernstiger dan het drugslab in Dokkum? Speelde de omvang van de productie een rol? Of waren er andere factoren die niet worden genoemd?

De burgemeester geeft in zijn antwoorden wel aan dat bij spoedsluitingen geen overleg met de eigenaar plaatsvindt, maar bij niet-spoedeisende gevallen kunnen eigenaren wel een zienswijze indienen.

De opruimwerkzaamheden worden verder uitgevoerd door de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie. Het eventueel verhalen van deze kosten is een taak van de politie in samenspraak met het Openbaar Ministerie.