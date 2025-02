Wethouder maakt duurzaam snoepreisje naar Denemarken

lokaal nieuws zojuist geplaatst

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

DOKKUM - Wethouder Maaike Prins van de gemeente Noardeast-Fryslân gaat in april een driedaagse reis maken naar Denemarken. Het doel van haar bezoek is het opdoen van kennis over warmtenetten bij twee warmtebedrijven in de plaatsen Sønderborg en Esbjerg.

De reis, die plaatsvindt van 7 tot 9 april, is goedgekeurd door het college van B&W tijdens de vergadering van 25 februari. Prins reist niet alleen, maar in gezelschap van andere bestuurders en ambtenaren uit de provincie Fryslân. De studiereis wordt georganiseerd vanuit de Friese Energietafel.

Succesvolle warmtenetten

In Denemarken zijn ongeveer twee op de drie huishoudens aangesloten op een warmtenet, wat deze verwarmingsmethode daar tot de meest gangbare maakt. Verschillende technieken die in Denemarken met succes worden toegepast, zijn in Nederland nog niet gebruikelijk.

Wethouder Prins zal tijdens haar bezoek een coöperatief warmtebedrijf en een gemeentelijk warmtebedrijf bekijken om te verkennen of dergelijke toepassingen interessant kunnen zijn voor Noardeast-Fryslân.

Het college van B&W heeft de gemeenteraad conform de Gedragscode Bestuurlijke Integriteit geïnformeerd over de voorgenomen reis. Eerder werd bekend dat in dezelfde maand collega wethouder Hanneke Jouta een culturele reis maakt naar Edinburgh.