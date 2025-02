Groen licht voor woningbouw op Prinslocatie in Dokkum

27 februari 2025

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân heeft een positieve grondhouding ingenomen tegenover de transformatie van de Prinslocatie in Dokkum naar een woongebied. Het college van B&W heeft dit besluit kenbaar gemaakt in een brief aan ontwikkelaar RV&O op 29 januari 2025.

Plan voor 427 woningen

Het ambitieuze woningbouwplan van RV&O voorziet in 427 woningen, waarvan 80 zorgwoningen. De overige 350 woningen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën:

24% sociale huur en 6% sociale koop (tot €250.000)

24% betaalbare koop (tot €390.000) en 12% betaalbare huur (tot €1.100)

22% dure koop en 12% dure huur

De woningen bestaan voor 57% uit appartementen, 22% grondgebonden woningen, 12% hofwoningen en 9% beneden-bovenwoningen. Het plan voldoet aan de uitgangspunten van de regionale woondeal en past binnen de actuele woningbouwprogrammering van de gemeente.

Van bedrijventerrein naar woonwijk

De Prinslocatie, een voormalig bedrijventerrein, is al jaren in beeld voor transformatie naar een woongebied. Een deel van het oude bedrijventerrein kent een troosteloze aanblik. Het karakteristieke hoofdgebouw van de voormalige Prinsfabriek blijft behouden en zal ruimte blijven bieden aan bedrijven in lagere milieucategorieën.

Sinds mei 2023 is RV&O de initiatiefnemer voor deze gebiedsontwikkeling en heeft nu een verzoek ingediend voor principemedewerking bij de transformatie. Het stedenbouwkundig en landschapsplan is opgesteld door bureau Vollmer & Partners.

Verkeer en ontsluiting

Voor de verkeersveilige ontsluiting van het gebied is onder regie van de gemeente een oplossing bedacht in de vorm van een 'ovonde' (een verkeersplein) in de Rondweg-West. De daadwerkelijke aanleg van deze ovonde is een vereiste voor de woningbouw op de Prinslocatie.

Tijdens participatiebijeenkomsten in januari 2025, waar 64 bewoners en bedrijven aan deelnamen, kwam de verkeersdruk op de bestaande Rondweg-West als belangrijk aandachtspunt naar voren. De woningbouwplannen moeten de Prinslocatie omvormen tot een hoogwaardig groenstedelijk woongebied langs de Dokkumer Ee.

De gemeenteraad bespreekt deze donderdag 27 februari en op 6 maart het plan. Het vergunningentraject zal naar verwachting nog wel tot in 2027 duren.

