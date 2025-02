Uniek pauselijk lood uit de 15e eeuw gevonden

regionaal do 27 februari 2025, 08:56

DOKKUM - Tijdens een metaaldetectiezoektocht heeft Richard Prins een unieke vondst gedaan in een weiland nabij het voormalige Klooster Claercamp (1165-1580) bij Rinsumageast. Het betreft een pauselijk merklood, een zogeheten bulla, afkomstig uit de tijd van paus Eugenius IV (1431-1447).

De heer Prins heeft het pauselijk lood in bruikleen gegeven aan Museum Dokkum en is vanaf nu te zien in de expositie over klooster Claercamp.

Wat is een bulla?

Een bulla was een officieel pauselijk zegel, dat werd bevestigd aan documenten (bullen) die in de pauselijke kanselarij werden uitgevaardigd. Deze zegels, meestal gemaakt van lood maar soms ook van zilver of goud, garandeerden de authenticiteit van het document. Ze werden met een zijden of linnen koord aan het perkament gehecht.

In eerdere perioden werd hiervoor was gebruikt, maar dit materiaal bleek te kwetsbaar, waardoor men overstapte op duurzamere metalen. De gevonden bulla toont op de voorzijde de hoofden van de apostelen Petrus en Paulus, omgeven door een geparelde rand – een herkenbaar symbool van pauselijke autoriteit. Op de achterzijde zijn de pauselijke inscripties te zien, die verwijzen naar paus Eugenius IV.

Een zeldzame vondst in Friesland

Het is bijzonder dat een pauselijk zegel in Friesland wordt gevonden. Bullae kwamen doorgaans terecht bij belangrijke geestelijke instellingen, zoals kloosters en bisschoppen. Het feit dat deze bulla is aangetroffen in landbouwgrond rondom het voormalige kloosterterrein suggereert dat het mogelijk als offergave in de grond is geplaatst of als amulet is gebruikt. In sommige gevallen werden deze zegels ook meegegeven in graven.

Te bewonderen in Museum Dokkum

Dankzij deze ontdekking krijgen bezoekers een uniek inkijkje in de geschiedenis van Klooster Claercamp. Vanaf heden is de bulla te bezichtigen in de Claercamp-expositie van Museum Dokkum.