Geen geld voor 'veilige' Easterbuorren in Boornbergum

regionaal wo 26 februari 2025, 17:00

BOORNBERGUM - De gemeente Smallingerland heeft besloten geen extra investeringen te doen voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de Easterbuorren in Boornbergum. Dit blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van raadsfractie ChristenUnie over de verkeerssituatie ter plaatse.

Op de Easterbuorren geldt een 30 km zone en in het verleden vonden er twee dodelijke ongevallen plaats. Aanwonenden voelen zich als fietser of voetganger niet altijd veilig. Daarom is er een burgerinitiatief gestart voor de aanleg van een voetpad langs de weg.

'Niet in top 10'

Volgens het college van B&W komt de Easterbuorren in een risicoanalyse wel naar voren als 'risicoweg' vanwege de snelheid van voertuigen in relatie tot de ongevallen, maar staat de weg niet in de top 10 van meest risicovolle wegen in de gemeente. In het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid zijn daarom geen middelen beschikbaar voor structurele verbeteringen.

Het college ziet wel mogelijkheden voor korte- en langetermijnoplossingen, waaronder:

Het plaatsen van tijdelijke verkeerssmileys die weggebruikers confronteren met hun snelheid Het melden van de situatie bij Veilig Verkeer Nederland (VVN) voor buurt- en dorpsacties Het bezien van infrastructurele maatregelen bij toekomstig groot onderhoud Mogelijke aanpassingen in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen rond Boornbergum

Het college van B&W wijst er ook op dat andere dorpswegen in Boornbergum geen voetpad hebben, maar wel verharde stroken die worden gebruikt voor parkeren (of door voetgangers).