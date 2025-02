De Bosk is genomineerd voor verkiezing beste leerbedrijf 2025 in Surhuisterveen

lokaal nieuws wo 26 februari 2025, 12:13

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

SURHUISTERVEEN - De Bosk uit Surhuisterveen met zorglocaties in de omgeving van Harkema, Joure en Hollandscheveld is één van de tien genomineerden leerbedrijven voor mbo-studenten in de sector Zorg, Welzijn en Sport. Op 24 februari maakte SBB dat bekend.

Mbo-studenten volgen het praktijkgedeelte van hun opleiding bij een door SBB erkend leerbedrijf. Erkende leerbedrijven zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Door studenten te helpen opleiden, leveren zij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap. De Bosk leidt sinds 2014 mbo-studenten op. Op de werkvloer leren zij zowel praktische als sociale vaardigheden.

Pietje Venema, stagecoördinator binnen De Bosk, is blij verrast met de prijs: "Wij vinden het belangrijk dat studenten bij ons in de praktijk leren, omdat wij geloven in het ontwikkelen van talent van de toekomst. Door studenten in een echte werkomgeving te betrekken, kunnen we hen waardevolle ervaringen bieden die ze in hun carrière verder helpen. Daarnaast zien we stages als een kans om potentiële nieuwe collega's te ontdekken en ons team te versterken."

Maandag 19 mei a.s. organiseren de MBO Raad en SBB het Uitblinkersgala. Dan kiest een jury de beste mbo-student van Nederland. Tevens worden op dat evenement ook de overallwinnaars van de verkiezing beste leerbedrijf en beste praktijkopleider bekendgemaakt. Zij mogen zich een jaar lang beste leerbedrijf of beste praktijkopleider van Nederland noemen.

Met de verkiezing van het beste leerbedrijf en de beste praktijkopleider van Nederland vragen het ministerie van OCW en SBB aandacht voor de 250.000 erkende leerbedrijven en ruim 300.000 praktijkopleiders voor de mbo-studenten. Met stageplekken en leerbanen nemen zij een aanzienlijk deel van de opleidingstijd van de 500.000 mbo-studenten voor hun rekening.