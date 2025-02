Matrixbord in Drachten helpt tegen fietsendiefstal

lokaal nieuws wo 26 februari 2025, 11:25

DRACHTEN - Een matrixbord met een waarschuwing voor fietsendieven in Drachten helpt. Een proef in 2024 resulteerde in een daling van het aantal gestolen fietsen. Vooral elektrische tweewielers werden rond het Van Knobelsdorffplein in Drachten buitgemaakt.

Het aantal vermissingen daalde direct na de plaatsing van het bord, vertelde burgemeester Fred Veenstra dinsdagavond tijdens de vergadering van de Ronde Tafel in Smallingerland naar aanleiding van vragen van de ELP.

Het succes van het matrixbord is mede het resultaat van een waarschuwingscampagne op internet, vertelde de burgemeester. Het bord staat nu langs de weg bij verpleeghuis Bertilla aan de Burgemeester Wuiteweg in Drachten. Daar werden volgens de burgemeester "significant meer fietsen" gestolen dan elders, vooral elektrische fietsen. Ook daar daalt het aantal vermissingen sinds het bord er staat.

Gratis fietsenstalling

Als wapen tegen de diefstal pleitte fractievoorzitter Dennis Bekius van Smallingerland Belang voor de bouw van een gratis fietsenstalling, zoals de Fietsersbond Fryslân heeft geadviseerd. Tegelijkertijd zou de stalling op het Van Knobelsdorffplein verbeterd moeten worden.