Uitgebrand treinstel afgevoerd naar Leeuwarden voor onderzoek

Auke Iedema wo 26 februari 2025, 10:50 regionaal wo 26 februari 2025, 10:50

BUITENPOST - Het treinstel dat dinsdagavond in brand vloog op het treinstation in Buitenpost is inmiddels afgevoerd naar Leeuwarden voor onderzoek. Bij aankomst in Leeuwarden is het beschadigde voertuig direct overgedragen aan de onderhoudspartner van Arriva voor een grondige inspectie.

Het incident, waarbij brand ontstond in het middengedeelte waar de motor zich bevindt, wordt door vervoersbedrijf Arriva erg serieus genomen.

Eerste keer

Volgens Arriva is het een uitzonderlijke situatie voor dit type treinstel, dat al sinds 2006 in de provincie rijdt. "We hebben dit nog nooit meegemaakt. Met deze treinen is zoiets gelukkig nog nooit eerder gebeurd," zo laat een woordvoerder weten aan RTV Noord.

Ondanks het incident ziet Arriva geen reden om soortgelijke treinstellen uit voorzorg uit de dienstregeling te halen.

Passagiers met bussen vervoerd

Bij het incident van dinsdagavond konden alle ongeveer 20 passagiers de trein tijdig verlaten. Ze werden in de loop van de nacht met bussen verder vervoerd naar hun eindbestemming. Het treinverkeer tussen Leeuwarden en Groningen werd dinsdagavond tijdelijk stilgelegd maar is inmiddels hervat.