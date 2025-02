Tennispark in Tolhuispark te Dokkum wordt in maart officieel geopend

regionaal wo 26 februari 2025, 10:43

DOKKUM - Na meer dan zeven jaar van intensieve samenwerking met verschillende partijen, vergaderen, wachten, bellen en bouwen, is het eindelijk zover: het nieuwe Tennis & Padelpark met 6 tennisbanen en 2 padelbanen in het Tolhuispark te Dokkum is een feit. Op zaterdag 8 maart vindt de officiële opening plaats van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Op de dag van de opening wordt er gelijk afgetrapt met een toernooi voor de leden van de club. Daarna volgt een feestelijke receptie.

Een nieuwe fase

Tennis & Padel club Dokkum (TPD) kijkt uit naar deze nieuwe fase waarin ze willen doorgroeien als een bloeiende, betrokken vereniging, waar gezelligheid hoog in het vaandel staat, waar dagelijks gesport kan worden en nieuwe vriendschappen gesloten worden. TPD is een

vereniging met ongeveer 300 leden uit Dokkum én omliggende dorpen.

De vereniging telt diverse jeugd- en seniorenteams, bestaande uit gemengde jeugdteams, damesteams, herenteams en gemengde seniorenteams. Daarnaast is er een grote groep senior plussers die veelal 's ochtends recreatief een balletje slaan.

Het bestuur van TPD geeft aan: "Wij hebben de ambitie om onze club te laten groeien en bloeien zoals nooit te voren. Mede door de aanleg van onze nieuwe accommodatie aan de Parklaan inclusief aanleg van de padelbanen hebben we hier alle vertrouwen in. Wij geloven in de kracht van onze kleinschaligheid. Typerend voor onze club is de combinatie plezier en prestatie, openheid voor alle lagen van de samenleving en een informele sfeer. TPD wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen tennissen en padellen en zich zowel persoonlijk als in teamverband verder kunnen ontwikkelen."

Als één van de verenigingen van de sportconcentratie in het Tolhuispark denkt TPD een welkome aanvulling te zijn in het aanbod aan diverse sporten in Dokkum. TPD hoopt op kruisbestuiving tussen de verschillende sportverenigingen zodat iedere sportieveling uit

Dokkum en uit de regio de sport kan beoefenen die hij of zij graag wil. De gemeente Noardeast Fryslân is voornemens in het voorjaar het gehele sportpark met hockey, korfbal en tennis feestelijk te openen.

Padel

Het is 125 jaar geleden dat er voor het eerst in verenigingsverband werd getennist in Dokkum en dat wordt nu uitgebreid met de laagdrempelige en immens populaire sport: padel.

Wereldwijd schieten de padelverenigingen en padelbanen als paddestoelen uit de grond en nu is dat in Dokkum ook een feit. Als lid van de vereniging kun je via de nieuwe website trainingen aanvragen of kun je recreatief een balletje slaan. Daarnaast is binnenkort

via de website of via de app Meet & Play een baan te huren om deze sport te beoefenen.