Ambulance in gros van dorpen rond Drachten komt te laat

DRACHTEN - Net als in andere plattelandsgemeenten is ook in Smallingerland ongerustheid over de aanrijtijd van ambulances, die volgens een onderzoek van de redactie van RTL Nieuws op steeds meer plekken langer dan vijftien minuten is. Elf van de veertien dorpen in de gemeente zitten volgens CDA-raadslid Eeuwe van der Velde boven de norm. Hij stelde dinsdagavond tijdens Het Debat in Smallingerland vragen.

Landelijk wordt in vijf procent van de gevallen de gewenste aanrijtijd niet gehaald.

Burgemeester Fred Veenstra was het met Van der Velde eens dat alle inwoners van de gemeente recht hebben om tijdig ambulancehulp te krijgen. De norm van vijftien minuten is in 1996 in een overleg tussen ambulancediensten en ziektekostenverzekeraars als gewenst vastgesteld.

"Overigens is er wetenschappelijk geen relatie vastgesteld tussen een snelle aanrijtijd en winst voor de gezondheid", aldus Veenstra. Voor zover hem bekend is in Smallingerland ook nooit een risicovolle situatie als gevolg van een verlate ambulance geweest.

"Streven is een zo goed mogelijke dekking met flankerende maatregelen, zoals een AED bij hartproblemen, die je nu op veel plaatsen ziet. Als gemeenten praten we wel met ambulancediensten en ziektekostenverzekeraars in het regionaal overleg. Daar zullen we de bevindingen van dit onderzoek ook neerleggen."