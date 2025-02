Twee talenten versterken eerste selectie VV Buitenpost

Pier Schotanus wo 26 februari 2025, 09:25 sportnieuws wo 26 februari 2025, 09:25

BUITENPOST - De eerste selectie van VV Buitenpost wordt volgend seizoen versterkt door twee talenten uit de Onder 19. Pieter Postma (18) en Menthe Hiemstra (18) maken de overstap naar het vlaggenschip van de Blauwkes.

Pieter en Menthe trainden al meerdere keren met het eerste mee om kennis te maken met het niveau. "Dat was wennen, maar het gaat steeds beter", zegt Menthe, die als middenvelder en centrale verdediger uit de voeten kan. Hij begon met voetballen bij VV Opende. "Ik wilde graag een stap omhoog maken. Daarom ben ik vijf jaar geleden naar Buitenpost gegaan. Ik zit hier goed om mijn plek", zegt hij.

Pieter begon bij VV Zwaagwesteinde en speelt vanaf de Onder 13 bij VV Buitenpost. Hij is herstellende van een beenbreuk. "Ik ben al sinds december uit de running, dus ik moet extra hard trainen om aan te haken. Ik houd wel van die uitdaging", zegt Pieter. Hij heeft vooral ervaring als centrale verdediger en speelde in de jeugdopleiding van SC Cambuur een jaar als rechtsback.

Stunten

Beide talenten zijn blij dat ze onderdeel worden van de eerste selectie, maar zijn vastberaden om het seizoen met de Onder 19 goed af te sluiten. "We willen graag stunten", zegt Menthe. "In de eerste seizoenshelft grepen we op de laatste speeldag naast het kampioenschap. Nu willen we bovenin meedraaien en houden we het kampioenschap in het achterhoofd. Dat zal lastig worden, maar door hard te werken, kunnen we veel bereiken."

Ook Jesper Daan Ploegsma, die dit seizoen vooral in het tweede elftal speelde, sluit volgend jaar aan bij de eerste selectie. De technische commissie is zeer tevreden over het feit dat deze spelers uit de eigen jeugdopleiding de overstap naar het eerste kunnen maken.