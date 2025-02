Trein vliegt in brand op treinstation Buitenpost

regionaal di 25 februari 2025, 23:01

BUITENPOST - Een trein vloog dinsdagavond in brand op het treinstation van Buitenpost. De brandweer van Buitenpost werd om 22.40 uur opgeroepen voor de brand. Korte tijd later werd ook de Kollumer brandweer opgeroepen.

Eenmaal ter plaatse gekomen, bleek dat de trein (Leeuwarden naar Groningen) in brand was gevlogen.

De machinist kreeg een brandmelding en wist de trein bij het station stil te zetten. Er zouden vlammen in de trein zichtbaar zijn geweest. De brand zou zijn ontstaan in de motorruimte van de trein. In de trein zaten zo'n 20 passagiers. Zij konden tijdig de trein verlaten.

De brandweer is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Daarna is de trein geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat er geen brand meer was. Als gevolg van de brand werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Voor de passagiers zijn bussen ingezet.

