Harm en Mellina Schievink uit Harkema zijn 60 jaar getrouwd

regionaal di 25 februari 2025, 19:56

HARKEMA - Een bijzonder jubileum voor Harm Schievink en Mellina Schievink-Renkema uit Harkema. Op 25 februari vieren zij hun 60-jarig huwelijk. Burgemeester Jouke Douwe de Vries bracht het echtpaar die dag een bezoek om hen te feliciteren namens de gemeente.

Het liefdesverhaal van het echtpaar begon tijdens de winkelweek in Surhuisterveen. Harm Schievink zag hier een leuke dame lopen. Dit bleek Mellina Renkema te zijn. In zijn soldatenuniform viel hij ook bij haar in de smaak. Een tweede ontmoeting volgde in Augustinusga, waar ze met elkaar aan de praat raakten en meneer Schievink mevrouw Renkema naar huis bracht. Dat was het begin van hun verkering, die uitmondde in een huwelijk.

Na hun trouwdag trok het echtpaar in hun zelfgebouwde woning in Harkema, waar ze tot op de dag van vandaag wonen. De heer Schievink begon zijn carrière als timmerman bij Hollema in Twijzel en werkte later, na diverse opleidingen en cursussen, als uitvoerder bij MBI Kootstertille tot aan zijn pensioen. Mevrouw Schievink hielp vóór hun huwelijk mee op de boerderij van haar ouders en werkte in een suikerfabriek in Grijpskerk. Zoals gebruikelijk in die tijd, stopte ze met werken na haar huwelijk om zich volledig te richten op het gezin en het huishouden.

Het echtpaar kreeg twee kinderen, een zoon en een dochter, en werd later de trotse grootouders van drie kleinkinderen.

Naast hun gezinsleven hadden beiden hun eigen passies. De heer Schievink was accordeonist in de band 'The Crisito's, waarmee hij zo'n 25 jaar optrad bij dansfeesten, tentfeesten en in cafés, zowel binnen als buiten Friesland. Mevrouw Schievink was daarentegen een fervent wandelaar. Ze was lid van de wandelclub in Harkema en nam deel aan talloze wandeltochten in binnen- en buitenland.

Het huwelijksjubileum wordt gevierd met de familie.

