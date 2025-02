'Wolkom' en 'Oant sjen' op de komborden van Kootstertille

lokaal nieuws di 25 februari 2025, 16:32

KOOTSTERTILLE - De eerste 'wolkom' en 'oant sjen' onderborden van Achtkarspelen zijn geplaatst. Kootstertille had de primeur van de gemeente. Wethouder Tjibbe Brinkman was aanwezig bij de officiële onthulling.

In de komende tijd krijgen ook andere dorpen in de gemeente deze borden.

De plaatsing van de onderborden met de Friese woorden 'wolkom' en 'oant sten' komt voort uit de Nota Fries Taalbeleid.

Wethouder Brinkman: "Mei dizze buorden jouwe wy in dúdlik sinjaal dat it Frysk in wichtich plak yn ús gemeente hat. It is in moaie en sichtbere wize om ús taal en kultuer te ûnderstreekjen."