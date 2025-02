Verrassing in AquaZoo: onverwachte geboorte van luiaardjong

LEEUWARDEN - In AquaZoo is zaterdag een luiaardjong geboren. De geboorte kwam als een verrassing voor de dierenverzorgers. De pasgeborene maakt het goed.

De geboorte werd zaterdag ontdekt door een oplettende vrijwilliger, onder toeziend oog van bezoekers. "We hadden dit niet zien aankomen", zegt William Kreijkes, hoofd dierenverzorging bij AquaZoo Leeuwarden. "De ouders leken voorheen niet zo geïnteresseerd in elkaar, dus we hadden dit niet direct verwacht. Maar we zijn er ontzettend blij mee. Moeder en jong doen het tot nu toe uitstekend."

Het geslacht is nog niet bekend. "Voorlopig blijft het jong dichtbij de moeder," legt Kreijkes uit. "Daardoor kunnen we het geslacht pas over een tijdje vaststellen."

Eerste geboorte sinds komst van luiaarden

Er leven sinds 2019 tweevingerige luiaarden in AquaZoo. De ouders van het pasgeboren jong zijn een mannetje van 7 jaar en een vrouwtje van 13. De dieren maken deel uit van een Europees managementprogramma, dat erop gericht is een gezonde populatie van luiaarden in dierentuinen te behouden.

Bezoekers kunnen met een beetje geluk al een glimp opvangen van de nieuwe aanwinst. Kreijkes: "Luiaarden slapen veel en trekken zich vaak terug. Ze laten zich wel zien als ze op zoek gaan naar voedsel; dat gebeurt een paar keer per dag."