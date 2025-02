Laatste rondje voor Jeroen Gebben: burgemeester neemt afscheid

regionaal di 25 februari 2025, 10:20

BURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben (53) heeft maandagavond tijdens een bijzondere raadsvergadering in Burgum afscheid genomen van de gemeente Tytsjerksteradiel. Na acht jaar als burgemeester stapt hij over naar Veiligheidsregio Fryslân. Hij wordt daar directeur Veiligheid en algemeen commandant Brandweer.

Tijdens zijn afscheidsperiode blikte Gebben in de Leeuwarder Courant terug op een ambtsperiode die niet zonder controverses verliep. In een afscheidsinterview noemde Gebben zijn tijd als burgemeester "ferskriklik moai", ondanks de uitdagingen die op zijn pad kwamen. Daarbij wees hij naar de periode 2018-2022, die hij omschreef als "net it hichtepunt fan myn karriêre" vanwege een "grimmitige sfear" in de gemeenteraad.

Zelfreflectie over raadsperiode

Hoewel Gebben aangaf dat de moeilijke sfeer in de raad hem tegenviel, erkende hij ook zijn eigen rol. "Dat haw ik te lang rinne litten," reflecteerde hij over de periode van spanningen. Met de kennis van nu zou hij eerder ingrijpen: "Sa wol ík net dat wy mei elkoar omgeane."

Wat Gebben niet benoemde in het interview, was dat zijn eigen bestuursstijl mogelijk bijdroeg aan die spanningen. Zo kwam hij in 2021 onder vuur te liggen van raadsfracties GroenLinks en VVD vanwege zijn omgang met de alcoholvergunning voor sportcafé FC Burgum.

Biertap-kwestie

De burgemeester probeerde destijds via een creatieve interpretatie van de Drank- en Horecawet de biertap in het sportcafé van FC Burgum ruimer te laten vloeien. Door wedstrijden als "bijzondere gelegenheid" aan te merken, trachtte hij de normale regels te omzeilen. Critici wezen erop dat juist de burgemeester de wet correct zou moeten toepassen.

Het leidde in maart 2021 zelfs tot een motie van treurnis, die het echter niet haalde. Na vragen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) en een second opinion van BHW advocaten moest Gebben uiteindelijk erkennen dat zijn interpretatie juridisch niet houdbaar was. De biertap bleef op zaterdagavond dicht.

Met zijn afscheid, dat met een receptie in het gemeentehuis werd gevierd, sluit Gebben zijn burgemeesterscarrière (voorlopig) af. Jeroen Gebben was sinds 27 februari 2017 burgemeester van Tytsjerksteradiel. Op 1 maart 2025 begint zijn nieuwe functie bij de Veiligheidsregio.

