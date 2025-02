Slang aangetroffen in FeanwÃ¢lden

Slang aangetroffen in Feanwâlden

regionaal ma 24 februari 2025, 17:29

FEANWALDEN - Deze slang is gevonden in maandag aangetroffen in Feanwâlden. Het dier is opgehaald door de dierenambulance.

Voor nu blijft de vraag wie de eigenaar van deze slang is. De eigenaar kan zich melden bij dierenwelzijnscentrum Adventure in Kootstertille (06-50128269).