Investering van ruim 500.000 euro in AI voor Noordoost-Friesland

regionaal ma 24 februari 2025, 16:36

SURHUISTERVEEN - Sterc Online Agency start samen met InterFaca, Stavast Creatie en Dratec Vonkerosie een ambitieus AI-project in Noordoost-Friesland. Met een investering van meer dan 500.000 euro, mede gefinancierd door de Versnellingsagenda, wil dit project kunstmatige intelligentie (AI) toegankelijk maken voor ondernemers en organisaties in de regio. Het doel is om hen te helpen AI toe te passen in hun processen en zo efficiënter en innovatiever te werken.

Ondernemers klaar?

De vraag naar praktische AI-toepassingen groeit in Noordoost-Friesland. "Tijdens ons evenement 'De AI Fabriek' zagen we al een enorme interesse," vertelt Henk Everts, een van de initiatiefnemers vanuit Sterc. "Meer dan 100 ondernemers kwamen langs om te leren over AI in de praktijk. Iedereen kent ChatGPT, maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Ondernemers willen verder, en met dit project maken we dat mogelijk."

Een veelgehoorde zorg is dat AI niet zou werken voor specifieke bedrijven, dat data niet veilig is of dat AI-gegenereerde content direct herkenbaar zou zijn. Volgens Hendrik Jan Hofstede, mede-initiatiefnemer vanuit Sterc, is het tegendeel waar: "Als je AI voedt met je eigen data en instructies, wordt het juist een krachtig instrument. AI is een samenwerking tussen mens en technologie – zonder menselijke expertise, geen slimme AI-systemen."

AI toegankelijk maken

Om ondernemers en organisaties in de regio te ondersteunen bij de toepassing van AI, worden er twee initiatieven ontwikkeld: een platform en een modulaire AI-oplossing.

Het platform, AI HUB NOF, wordt opgezet voor kennisdeling en events in Noordoost-Friesland. Daarnaast wordt een modulair AI-systeem ontwikkeld dat werkt als een stekkerdoos: organisaties kunnen in de toekomst eenvoudig verschillende AI-toepassingen "inpluggen" en zo AI integreren in hun bedrijfsprocessen. Denk aan toepassingen zoals een AI-assistent die nieuwe medewerkers inwerkt, automatische tekstgeneratie voor communicatie-uitingen, slimme vacature-analyse of een eigen AI-gedreven juridische helpdesk.

Hendrik Jan Hofstede benadrukt: "AI is geen toekomstmuziek meer, maar een praktisch hulpmiddel voor bedrijven. Door kennis te delen en direct toepasbare AI-oplossingen te ontwikkelen, maken we AI toegankelijk en bruikbaar voor organisaties en ondernemers."

Samenwerking met sterke partners

Het project wordt ondersteund door kennispartner FortyTwoAI en de AI-specialisten van NHL Stenden Hogeschool, waarbij het lectoraat Computer Vision & Data Science betrokken is bij het onderzoeken en testen van AI-oplossingen. Ervaren onderzoekers werken samen met studenten, die zo praktijkervaring opdoen met AI. Daarnaast werken Sterc, Dratec, InterFaca en Stavast Creatie samen aan praktijkgerichte AI-projecten, zodat het platform direct toepasbare AI-oplossingen biedt voor uiteenlopende sectoren.

Met deze investering zet Noordoost-Friesland een belangrijke stap in de digitale transformatie, waarbij AI niet alleen toegankelijk wordt, maar direct waarde toevoegt aan bedrijven en instellingen.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor updates over kennisplatform AI HUB NOF via ai-hub-nof.nl