Dure fietsen gestolen uit garage in Ureterp

regionaal ma 24 februari 2025, 16:09

URETERP - Drie zeer dure fietsen zijn zondagnacht gestolen uit een garage gelegen aan De Feart in Ureterp. De inbraak vond plaats tussen zondag 23 februari 2025 23.00 uur en maandag 24 februari 2025 8.00 uur.

De volgende fietsen werden gestolen: een racefiets van het merk Giant, type TCR Advanced SL kleur Raw Carbon zwart en twee mountainbikes van het merk S-Works type Epic in de kleur zwart en rood.

De gedeputeerde heeft aangifte gedaan bij de politie en de zaak is in onderzoek. De politie roept getuigen op om zich te melden. "Mogelijk was u ten tijde van de van de inbraak in de buurt en heeft u iets verdachts gezien. Alle informatie, hoe klein ook, kan ons helpen in het onderzoek."

Getuigen kunnen contact opnemen via 0900-8844 onder vermelding van referentienummer 2025048570 of anoniem informatie doorgeven via 0800-7000.