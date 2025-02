Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen in Drogeham

lokaal nieuws ma 24 februari 2025, 14:40

DROGEHAM - De gemeente Achtkarspelen heeft besloten om op twee locaties in Drogeham tijdelijke opvang te bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om woningen aan de Tsjerke Buorren 1 en De Sânnen 24. De opvang is nodig omdat de huisvesting in de Fonteinkerk in Buitenpost binnenkort afloopt.

Op Tsjerke Buorren 1 kunnen 10 tot 12 vluchtelingen terecht, terwijl De Sânnen 24 plaats biedt aan maximaal 10 mensen. De opvanglocaties worden vanaf 27 februari 2025 in gebruik genomen. De gemeente heeft hiervoor een gedoogbeschikking afgegeven in afwachting van de officiële vergunningen.

De gemeente benadrukt dat de opvang een tijdelijke oplossing is en dat de inwoners van Drogeham hierover vooraf zijn geïnformeerd. Mocht er overlast ontstaan of zijn er vragen, dan kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente Achtkarspelen.

Op deze maandag, 24 februari, is het precies drie jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. De oorlog begon echter al eerder, met de annexatie van de Krim in 2014.