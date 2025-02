Gorredijk krijgt 'meest unieke' ALDI van Nederland

GORREDIJK - Gorredijk krijgt misschien wel de meest unieke ALDI van heel Nederland. De nieuwe supermarkt zal zich kenmerken doordat er een aantal oude panden zijn verwerkt in de vormgeving van het filiaal. Dat resulteert in een uniek winkelpand met historische details welke passen in de historische winkelstraat van Gorredijk.

Dit concept is nergens anders in Noord-Nederland te vinden. Het ontwerp van het pand is gemaakt door Adema Architecten.

De eerste paal wordt vrijdag a.s. de grond ingedraaid. Bij deze feestelijke start zal wethouder Marcel van Opzeeland, Jappie Veenstra (oud-centrummanager Gorredijk) en Thomas Nigon van ALDI Vastgoed B.V aanwezig zijn.

Het project is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de gemeente Opsterland, ALDI en de lokale 'mienskip'. Tijdens de voorbereiding is er een zorgvuldig traject opgezet en een intensief participatietraject doorlopen. Dit resulteerde in een bouwplan waarop geen zienswijzen zijn ingebracht.

Met de bouw van deze nieuwe winkel wordt de bedrijvigheid in de Hoofdstraat, aan de westzijde, versterkt. Een enorme plus voor dit gedeelte van het centrum van Gorredijk.