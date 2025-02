Politie zoekt getuigen van ongeluk tijdens illegale straatrace in Sumar

regionaal ma 24 februari 2025, 11:51

SUMAR - De politie is dringend op zoek naar getuigen van een ernstig ongeval dat zondag plaatsvond tijdens illegale scooterraces in Sumar. Een 23-jarige man uit Assen raakte zwaargewond toen hij vermoedelijk in botsing kwam met een andere scooterrijder op de Solcamastraat.

Een lange stuk van de Solcamastraat was deze zondag een illegaal racecircuit geworden. Honderden mensen uit Noord Nederland waren aanwezig.

Uit politieonderzoek is gebleken dat er waarschijnlijk een tweede scooterbestuurder betrokken was bij het bewuste ongeluk. De politie wil graag in contact komen met deze persoon om de exacte toedracht te achterhalen. Tijdens de illegale races werden - volgens een getuige - snelheden tot wel 80 kilometer per uur bereikt.

Het incident vond plaats rond 15.00 uur, toen het slachtoffer de geïmproviseerde racebaan opreed. Na het ongeval vertrokken de meeste aanwezigen haastig met hun scooters op aanhangwagens.

Verzoek tot delen van beelden

De politie heeft inmiddels met verschillende getuigen gesproken en camerabeelden uit de omgeving opgevraagd. Mensen die het ongeval hebben gefilmd of over andere belangrijke informatie beschikken, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Anoniem informatie delen kan via 0800-7000.

Ernstig gewond

Het slachtoffer, die geen helm droeg tijdens het ongeval, werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De Forensische Opsporing heeft sporenonderzoek verricht op de plaats van het ongeval.