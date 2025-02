Stapel afvalzakken in brand gestoken

regionaal ma 24 februari 2025, 02:10

DRACHTEN - In de nacht van zondag op maandag is een stapel afvalzakken in brand gestoken in Drachten. De zakken lagen naast ondergrondse containers nabij een supermarkt aan de Dwarswyk.

Toen de brandweer ter plaatse kwam er flinke vlammen van af. Nadat de ergste vlammen waren geblust werd met een hooivork de stapel wat uit elkaar getrokken om na te blussen.

De stapel lag er in ieder geval al de hele avond. Het meerendeel van de inhoud leek op plastic afval, maar dat wordt in die wijk pas op 4 maart weer opgehaald. De containers raakten door de brand flink beschadigd.

