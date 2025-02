Motorrijder (51) ernstig gewond bij ongeval op Roptawei

regionaal zo 23 februari 2025, 15:56

WETSENS - Een 51-jarige motorrijder raakte zondagmiddag ernstig gewond bij een ongeval op de Roptawei bij Wetsens. Het ongeval vond omstreeks 15.20 uur plaats.

De politie, de brandweer, twee ambulances en de traumahelikopter kwamen ter plaatse.

Het slachtoffer, woonachtig in de gemeente Noardeast-Fryslân, is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De weg was daarna nog enige tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer.

