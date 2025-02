Zwaargewonde bij ongeval tijdens illegale scooter-race

regionaal zo 23 februari 2025, 15:23

SUMAR - Een scooterrijder is zondag zwaargewond geraakt bij een 'scooter-meeting' aan de Solcamastraat in Sumar. Het ongeval gebeurde omstreeks 14.55 uur.

Zwaargewond

Wat er precies is gebeurd, blijft vooralsnog onduidelijk. Op een T-splitsing ging het slachtoffer in elk geval onderuit. Volgens een getuige zou hij uit de zijstraat gekomen zijn terwijl er op dat moment een race gaande was. Het slachtoffer droeg geen helm en raakte mede daardoor ernstig gewond aan zijn hoofd.

De politie, twee ambulances en een traumahelikoper werden opgeroepen voor het ongeval. Na een behandeling ter plaatse is het slachtoffer met spoed per ambulance weggereden.

Rendez-vous

Langs de A7 bij Frieschepalen vond een zogenaamde 'rendez-vous' plaats met de aanvliegende traumahelikopter. Een arts is vanuit de heli in de ambulance gestapt om het slachtoffer verder te kunnen behandelen.

Races

Er werden op het lange weggedeelte van de Solcamastraat illegale races gehouden deze zondag. Het geluid van de scooters was in de omgeving rond het middaguur al te horen. De meeting trok in elk geval honderden mensen uit de wijde omgeving. De meesten vertrokken toen de hulpdiensten arriveerden.

Onderzoek

Vanwege de afhandeling van het ongeluk was de weg afgesloten voor het doorgaande verkeer. De forensische opsporing van de politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

