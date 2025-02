Jos gaat los: Gat in de gemeentehand

Jos van Noord zo 23 februari 2025, 11:00 column zo 23 februari 2025, 11:00

De verwachting is dat in veel Friese gemeenten de WOZ-belasting flink zal stijgen, dit voorjaar allicht zal steigeren. Uit stadhuisgangen hoor ik over zelfs tien procent! Vandaar maar eens de vraag: waar kan het mes in?

Gemeenten hebben, met een aldoor beknibbelende rijksoverheid die zelf ook in geldnood verkeert, de grootste moeite om hun begrotingen sluitend te krijgen. Dat komt vooral door lokaal snel oplopende kosten van welzijn en zorg, voor hulpbehoevende ouderen, sociaal zwakkeren, vluchtelingen en ontregelde jongeren.

Hoe solidariteit ontaardde in een knuffelstaat. Al die subsidies en uitgaven voor dingen, waarvan de mensen thuis zich afvragen of die echt nodig zijn. Waarom moet de gemeenschap de kosten van andermans liefhebberijen betalen? Enorme naaktsculpturen op de dijk, zo leuk. Of het niks kost.

Hebben we nou nog niet genoeg peuteropvangplekken? Schoolbussen en liever nog taxi's voor leerlingen, schoolgebouwen en clubhuizen, onderhoud aan wandel- en fietspaden, al ziet niemand het er aan af.

Giga-uitgaven voor schone kunsten en andere culturele expressies, subsidies voor sportclubs, zwembaden, tennisparken en verenigingen, voor lhbti-promotie, voor proeftuinen en hobbybossen, voor camperplaatsen en uitraasterreinen voor huisdieren. Voor parkeerbeleid en andere auto-treiterij.

Voor het kerkorgel dat dringend aan restauratie toe is, voor het aantrekken van toeristen en het stimuleren van lokale economie, voor opvang en dagbesteding van nieuwkomers, voor uitstapjes en etentjes van het gemeentebestuur, voor armoedebestrijding en noodzakelijke uitbreiding van het ambtenarenkorps met experts op allerlei randgebieden waar sowieso geen geld voor is. Voor de strijd tegen discriminatie, voor de inrichting van vlindertuinen, voor het overeind houden van doorgaans leegstaande theaters, ik noem zo maar wat subsidie-dingen...

Ouderen zitten thuis met de thermostaat op 15, hebben de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Genoeg inwoners die hun spullen kopen bij de Kringloop of die voor helingprijsjes halen bij het azc in Sint-Anne. Anderen moeten elke week naar de Voedselbank. Voor de kapper gaan we wel naar zo'n zwartwerkende Syrier.

Zo worden we geknipt. En geschoren. Help! Waarop kunnen onze gemeenten bezuinigen?

Op stadhuis-propaganda, hoor ik menigeen roepen. Elke week hele pagina's met nieuwe regels in de huis-aan-huis krantjes die ongelezen in de kattenbak gaan. Kom niet aanzetten met het subsidiegeslurp van de streekomroep! Dan geniet ik. In die bodemloze echoput van het lokaal bestuur verdwijnen miljoenen, zonder dat wij er iets van terug horen!

Wat kan er zuiniger? Denk mee! En laat maar weten!

Plantsoenonderhoud mag best een tandje minder? De vuilniswagen hoeft niet zo vaak? De bibliotheek waar nooit iemand komt? Nog minder straatverlichting? Friesland is al de donkerste provincie van Nederland. Help onze Friese wethâlders van Financien, want ze komen er niet meer uit.

Of moet elk van ons maar een extra lening afsluiten om zich zo'n gemeentebestuur te kunnen veroorloven?

