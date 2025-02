Woningbrand door molotov-cocktail

regionaal zo 23 februari 2025, 10:44

SURHUISTERVEEN - Een woning aan de Drachtsterweg in Opende vatte zaterdagnacht vlam nadat een onbekende een molotov-cocktail tegen de gevel had gegooid. Dit gebeurde omstreeks 3.35 uur.

De brandweer van Surhuisterveen en Grootegast werden opgeroepen voor deze beginnende brand.

Door de brandende molotov-cocktail was er brand ontstaan in de spouwmuur van het huis. De bewoner was al met een eerste bluspoging begonnen. Bij aankomst van de brandweer was het vuur al gedoofd.

De brandweerlieden hebben daarna nog een nacontrole uitgevoerd met de warmtebeeldcamera. "Wij hebben het incident over gedragen aan de politie die een onderzoek zal starten over eventuele brandstichting." zo laat de brandweer van Surhuisterveen weten. Na een klein half uur konden beide brandweerploegen weer terugkeren naar hun kazernes.