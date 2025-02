College Achtkarspelen wil punt zetten achter parkeerconflict Buitenpost

za 22 februari 2025, 16:15

BUITENPOST - Het college van B&W van Achtkarspelen adviseert de gemeenteraad om niet in beroep te gaan tegen het besluit van de provincie Fryslân over het parkeerterrein aan de Voorstraat 39 in Buitenpost. Het is voor de gemeente nog mogelijk om naar de rechter te stappen.

De langlopende kwestie draait om een parkeerterrein dat sinds 1969 in gebruik is als openbare parkeergelegenheid. De eigenaren van het pand, dat is verbouwd tot zes appartementen, willen het terrein aan de openbaarheid onttrekken voor privégebruik.

Provincie greep in

De gemeenteraad wees dit verzoek eerder af, maar in januari 2025 besloot de provincie Fryslân dat acht parkeerplaatsen aan de zuidzijde van het terrein, direct grenzend aan de appartementen, toch aan de openbaarheid mogen worden onttrokken.

De huidige parkeerplaats heeft in totaal zo'n 20 parkeerplekken en acht daarvan mogen privé gemaakt worden (precies het aantal dat volgens de gemeentelijke parkeernorm nodig is voor de bewoners).

Rechtsgang

Hoewel de gemeente juridisch de mogelijkheid heeft om tegen dit besluit in beroep te gaan bij de Rechtbank Noord Nederland, adviseert het college om dit niet te doen. "Het college stelt de raad voor om hier vanaf te zien en een einde te maken aan de juridische discussie over de openbaarheid van het parkeerterrein," aldus het raadsvoorstel.

De gemeenteraad van Achtkarspelen zal het voorstel donderdagavond 27 februari tijdens de raadsvergadering bespreken (en besluiten).